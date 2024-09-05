Литва разместила «зубы дракона» на границе с Россией

Литва разместила возле моста, который соединяет республику с Калининградской областью, «зубы дракона» и другие укрепления. Об этом сообщает «Sputnik» со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что данная мера была реализована в рамках проекта по укреплению моста Королевы Луизы.

«Он является собственностью России, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом. Здесь движении вражеских сил смогли бы помешать наши ежи, "зубы дракона" и колючая проволока», — приводятся в тексте слова главы Минобороны Литвы Лауринаса Касчюнаса.

Также, по его слова, возле моста планируется установить предмостные укрепления в виде металлических балок.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала создание линии обороны у моста Королевы Луизы еще одним шагом в усилении защиты госграницы республики. Всего же вблизи границы с РФ и Белоруссией власти страны планируют создать 27 парков инженерных средств.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не будет нападать на страны НАТО.