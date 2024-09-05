Глава МВД Баварии назвал стрельбу в Мюнхене терактом

Глава МВД Баварии Йоахим Херрман охарактеризовал произошедшую 5 сентября возле генконсульства Израиля в Мюнхене стрельбу как возможный теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

© DPA/TACC

Ранее сообщалось о стрельбе возле генконсульства Израиля в Мюнхене. Целью мужчины, который, как позже выяснилось, оказался 18-летним жителем Австрии и исламистом, с длинноствольным оружием стал пост полиции. В результате ответной стрельбы полицейские смогли ранить его и нейтрализовать. Среди сотрудников диппредставительства и полиции пострадавших нет.

«Мы должны исходить из того, что сегодня утром, возможно, был запланирован теракт против израильского генконсульства», — прокомментировал это Херрман.

Стоит отметить, что произошедшее совпало с годовщиной теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене боевики расстреляли 11 израильских спортсменов. Херрман считает, что эти два события могут быть связаны.