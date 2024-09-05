Spiegel: Зеленский посетит встречу «Рамштайн», где попросит оружие для ВСУ
Встреча в формате «Рамштайн» пройдёт в Германии в пятницу, 6 сентября, при участии Владимира Зеленского. Он намерен вновь просить у союзников оружие для Вооружённых сил Украины.
Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, речь идёт, в частности, о поставках Киеву ракет дальнего радиуса действия, а также средств противовоздушной обороны.
«До сих пор атмосфера в Рамштайне была скорее рабочей, но визит Зеленского, скорее всего, придаст мероприятию политический оттенок», — отмечает издание.
Ранее Зеленский обратился к странам Запада с призывом позволить Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами.