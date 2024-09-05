Меркурис пояснил, чего добивается Зеленский кадровой чисткой в правительстве

Крупными кадровыми перестановками в правительстве Владимир Зеленский пытается удержать контроль над Украиной. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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— Перестановка министров — это лишь способ, при помощи которого Зеленский хочет показать самому себе, что он все еще сохраняет власть и способен что-то сделать, — рассказал эксперт.

Он сравнил перестановку министров с перестановкой стульев на тонущем «Титанике».

Меркурис также объяснил, что изменения произошли в тот момент, когда ситуация на Донбассе только ухудшается, а в энергетической системе и экономике Украины наступил кризис.

5 сентября Верховная рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 258 депутатов, а его кандидатуру выдвинул сам Зеленский.

В правительстве Украины начались существенные кадровые перестановки. Уже несколько министров подали свои заявления об отставке. Что изменилось в составе украинского правительства, кого еще могут снять с должности и значит ли это что-то для России, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой уже бывшего министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. В ходе заседания партии «Слуга народа» в Верховной раде поднимался вопрос об отставке Кулебы. Зеленский выразил мнение, что главе МИД не хватает инициативы для привлечения военной помощи со стороны зарубежных стран.

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что массовая отставка политиков в правительстве Украины свидетельствует о крахе режима Зеленского.