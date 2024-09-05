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Путин назвал причину повышения Центробанком ключевой ставки

Благодаря повышению ключевой ставки перегрев экономики страны снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

Также за счет принятия данной меры охлаждаются ставки льготной ипотеки, подчеркнул президент.

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Песков призвал влюбиться в смех Харрис после слов Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в смех кандидата в президенты США Камалы Харрис «должен влюбиться каждый» благодаря словам президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что для России была бы предпочтительнее победа на выборах в США Джо Байдена.

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ФСБ уличила в коррупции двух подполковников МВД России

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России Магнитогорска подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Полицейских уличили в коррупции. Им предъявлено обвинение в получении взяток. По данным спецслужбы, они оказывали покровительство местному бизнесмену за денежное вознаграждение.

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Зеленский объяснил сокрытие планов нападения на Курскую область

Украина не информировала союзников об операции в Курской области из-за страха о том, что о ней узнают ВС России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации она постоянная», — рассказал Зеленский.

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Макрон назначил нового премьера Франции

© Zuma/TACC

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Мишеля Барнье, консервативного политика, который в 2004-2005 годах был главой МИД страны. Об этом сообщает BFMTV.

Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство». Новому премьеру предстоит иметь дело с разделенным на три партии Национальным собранием, в котором ни у одной из политических сил нет «ни малейшего большинства», отмечает BFMTV.

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В YouTube изменили алгоритм рекомендаций видео подросткам

Как сообщают журналисты издания The Verge, создатели YouTube внесли новые изменения в алгоритм рекомендаций видео подросткам.

Теперь площадка не будет показывать юным зрителям ролики, в которых демонстрируется «ненасильственная агрессия» и «идеальная внешность».

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Названы сроки новой волны COVID

Заболеваемость коронавирусом в России постепенно растет и достигнет пика в середине-конце сентября, а потом волна пойдет на спад. Об этом рассказал «Комсомольской правде» врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, заболеваемость коронавирусом начала расти еще летом, так как вспышки зависят не от сезонности, а от появления и распространения новых штаммов вируса.

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Австрия сделала заявление о переговорах по Украине

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия могла бы провести переговоры по Украине на своей территории. Об этом политик написал в соцсети X.

Нехаммер отметил, что было бы логично провести переговоры в Австрии как в стране, где располагается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Российского блогера объявили в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск блогера и военного аналитика Яна Матвеева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

«Матвеев Ян Андреевич, 08.03.1990 года рождения», — значится в базе.

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В России снова подорожали две модели Geely

© Geely

Две модели Geely подорожали в России. Речь идет о кроссовере Atlas Pro и седане Emgrand, прибавивших по всех комплектациях по 20 тысяч рублей. Новые цены Atlas Pro — 2 798 990—3 428 990 рублей, Emgrand — 2 059 990 —2 539 990 рублей.

Компания Geely в начале сентября подняла цены на две модели в России.

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