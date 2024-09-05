Во Франции призвали Харрис объясниться после шутки Путина

Вице-президент США Камала Харрис должна немедленно объясниться перед аудиторией после шутки президента Владимира Путина. Как сообщает «КП», об этом в социальных сетях заявил французский политик Флориан Филиппо.

Ранее во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин отметил, что Харрис определенно заслуживает поддержки на грядущих выборах, хотя-бы из-за характерного ей смеха. Филиппо иронично заявил, что это было сказано не просто так.

«Следовательно, Камала Харрис — российский агент! Действительно, Владимир Путин только что заявил, что поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах! Ей нужно быстро объясниться», — написал политик.

Отметим, что после слов Путина положительно о смехе Харрис высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что теперь каждый должен влюбиться в манеру кандидата от демократов смеяться.