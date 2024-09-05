Во Франции призвали к уличным протестам из-за назначения нового премьера

Лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал к протестам после назначения нового премьер-министра страны. Об этом сообщает Reuters.

Политик призвал граждан Франции выйти на уличные протесты, которые он назначил на 7 сентября. Он заявил, что назначение премьером Франции бывшего министра иностранных дел Мишеля Барнье свидетельствует о том, что результаты парламентских выборов были «украдены».

Меланшон добавил, что выбор Барнье на пост премьера создает во Франции «правительство [президента Франции Эммануэля] Макрона вместе с [политиком] Марин Ле Пен» и ее партией «Национальное объединение».

5 сентября Макрон назначил бывшего министра иностранных дел Франции Мишеля Барнье премьер-министром страны. 73-летний экс-глава МИД и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы».