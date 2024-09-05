Президент РФ Владимир Путин назвал Камалу Харрис наиболее предпочтительным для России президентом США и похвалил ее смех. Корреспондент Sky News Айвор Беннетт отнес эти слова «скорее к плетению интриг, чем к констатации факта».

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что для России была бы выгоднее победа Джо Байдена на выборах в США. Однако Байден уступил место в предвыборной гонке Харрис, своему вице-президенту. Путин отметил, что власти России будут поддерживать Харрис вслед за Байденом. Президент РФ пошутил, что Харрис так заразительно смеется, потому что у нее, скорее всего, «все хорошо».

«Учитывая, насколько плохи отношения между Москвой и Вашингтоном, он [Путин] знает, что поддержка любого из кандидатов [со стороны России] ухудшит их шансы в ноябре, а не улучшит», - заявил Беннетт.

По мнению корреспондента Sky News, именно этого и хочет президент России, рассчитывая снова увидеть на посту главы США Дональда Трампа. Возвращение Трампа в Белый дом означало бы сокращение помощи США Украине, подчеркнул Беннетт.