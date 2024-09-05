Австрия сделала заявление о переговорах по Украине

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия могла бы провести переговоры по Украине на своей территории. Об этом политик написал в соцсети X.

Нехаммер отметил, что было бы логично провести переговоры в Австрии как в стране, где располагается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Канцлер подчеркнул, что любые переговоры должны проходить «без предварительных условий и на равных».

«Мы принимаем к сведению заявления президента России относительно его открытости к мирным переговорам с Украиной. <…> Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и выступить в качестве места проведения переговоров», - написал Нехаммер.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В то же время Путин отметил, что Москва рассматривает лишь переговоры на базе стамбульских соглашений, а не «эфемерных требований».