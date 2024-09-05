Введение Вашингтоном санкций против российских СМИ, включая телеканал RT, связано с высокими шансами на победу на президентских выборах Дональда Трампа. Такое мнение высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров издания.

По словам Филиппо, кампания против российских СМИ могла начаться из-за того, что демократы опасаются победы на предстоящих выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Тампа.

«Глубинное государство - это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно ее нужно выгнать», - заявил Флориан Филиппо в Х.

Лидер французской партии «Патриоты» назвал «немыслимым» то, что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы и попутно «нападают на канал RT».

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США уже обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».