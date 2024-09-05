Австрия сделала заявление о переговорах по Украине

Австрия как страна, где расположена ОБСЕ, была бы готова стать местом проведения переговоров по Украине. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем блоге в социальной сети X.

— Мы приняли к сведению заявления президента России о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и послужить в качестве места для переговоров, будучи принимающей ОБСЕ страной, — заявил Нехаммер.

По его словам, любые переговоры должны проходить без предварительных договоренностей.

Дональд Трамп ранее заявил о возможности закончить конфликт на Украине. Кандидат в президенты США утверждает, что якобы может оказать давление на руководство Киева и склонить его отдать часть территорий России.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что Киев поставил тему мирных переговоров на долгосрочную паузу атаками на Курскую область.

Президент России Владимир Путин отметил, что новые условия позволят одномоментно прекратить боевые действия. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, согласится ли Украина на предложенный вариант решения конфликта и изменит ли этот план ситуацию на поле боя.