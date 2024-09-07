Посольство Колумбии в РФ запросило доступ к задержанным наемникам

Посольство Колумбии в России запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

В посольстве отметили, что информированы о ситуации с колумбийскими гражданами.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

По информации ведомства, во время обыска у иностранцев нашли военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Кроме того, силовики обнаружили документы, подтверждающие участие граждан Колумбии в незаконных действиях.

В результате в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.