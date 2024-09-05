Как живет самый богатый блогер мира

Летом этого года канал блогера Джимми Дональдсона (MrBeast) стал самым популярным на YouTube. Сейчас за его деятельностью в сети следят более 300 млн человек. Еще в июне Джимми обогнал пятилетнего лидера видеоплатформы YouTube-канал индийской музыкальной корпорации T-Series с аудиторией 273 млн подписчиков.

Молодой человек родился в 1998 году в американском Канзасе в семье военных. После развода он с матерью обосновался в Гринвилле, штат Северная Каролина. Первые ролики MrBeast начал записывать в 13 лет. Джимми делал обзоры на другие блоги и загружал в сеть летсплеи Minecraft и Call of Duty. Об этом рассказывает sport-express.ru.

Youtube отнимал практически все свободное время юного блогера. Дошло до того, что он перестал посещать колледж, из-за чего его в итоге отчислили. Мать, не разделявшая увлечений сына, сильно разозлилась на юношу и выгнала отпрыска из дома. Несмотря на сложности, Джимми не собирался сдаваться и продолжал экспериментировать с контентом. Дональдсон стал снимать различные челленджи. Так в одном из первых действительно популярных видео блогер считал до ста тысяч. На это у него ушло ни много ни мало целых 40 часов. Также он запускал самые дорогие салюты в мире, жил на необитаемом острове, катался на колесе обозрения тысячу раз.

С ростом популярности и доходов Джимми стал устраивать по-настоящему эпичные челленджи с розыгрышами Lamborghini, частных самолетов, проводил Youtube-Олимпиаду с призовым фондом в $500 тысяч и так далее.

По данным Forbes.ru, сейчас ролики Дональдсона обычно имеют бюджет в диапазоне от $1,5 млн до $3 млн. В 2023 году издание оценило его состояние в $54 млн, назвав MrBeast самым богатым блогером в мире.

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