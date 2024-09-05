Обвинения США в адрес России и российских СМИ связаны с нежеланием победы бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом заявил французский политик Флориан Филлипо в соцсети X.

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Филиппо прокомментировал санкции США против российских СМИ, в частности, телеканала Russia Today. Он заявил, что обвинения в якобы вмешательстве России в выборы являются «немыслимыми» и вызваны нежеланием победы Трампа у элит.

«Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки!» — высказался политик.

Он добавил, что обвинения в адрес Russia Today являются нападением на свободу слова в США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ. По ее словам, санкции против медиагруппы «Россия сегодня» не останутся без ответа.