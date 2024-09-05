Владимир Зеленский назвал причиной отставки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы его недостаточно активную работу по поставкам оружия. Об этом со ссылкой на украинское издание «Общественное» пишет РИА Новости.

Дмитрий Кулеба занимал пост главы МИД Украины с 4 марта 2020 года. Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что министр иностранных дел подал заявление об уходе с должности. Сегодня Верховная рада Украины утвердила отставку Кулебы, за это решение проголосовали 240 парламентариев.

Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» отметил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения поставок оружия» и именно это послужило причиной его отставки.

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Кроме того, на заседании обсуждался возможный переход на новую должность подавшей ранее в отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Ранее в отставку подали шесть украинских министров - помимо Кулебы и Стефанишиной, свои посты покидают вице-премьер Ирина Верещук, министр юстиции Денис Малюська и другие члены правительства. Также в отставку был отправлен замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.