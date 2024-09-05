Украинцев предупредили об отсутствии зимой света по 20 часов в сутки

В случае продолжения ударов по энергетической инфраструктуре Украины жителей страны ждут зимой двадцатичасовые отключения света, в лучшем же случае свет будет отсутствовать по двенадцать часов в сутки. Об этом сообщил центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет РИА Новости.

По данным, которые приводятся в материале, сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватт в час, а потребление на пике спроса прошлой зимой находилось на уровне около 18 гигаватт в час.

«По худшему сценарию этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления», - пояснили в центре противодействия дезинформации при СНБО.

При этом заявленный Владимиром Зеленским дополнительный гигаватт мощности за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию лишь в перспективе, а сейчас жителям страны «целесообразно позаботиться о резервных системах питания», предупредили в ведомстве.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время. В свою очередь немецкое издание Die Welt предупредило, что проблемы с подачей электроэнергии на Украине могут привести зимой к санитарной катастрофе и массовому бегству людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное нанесение ударов по украинским энергетическим объектам в зимний период, заявил, что соответствующее решение будет приниматься военными.