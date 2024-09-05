Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал подписание французскими депутатами резолюции об импичменте президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее во Франции свыше восьми десятков депутатов подписали резолюцию с требованием отстранить Макрона от власти, передавала радиостанция Franceinfo. Подписи под документом подставил 81 депутат от блока левых «Новый народный фронт», 72 из которых - члены фракции партии «Непокорившаяся Франция». Как отмечается, на подписание резолюции их сподвиг «беспрецедентный» отказ Макрона от назначения представителя блока на пост премьер-министра страны. По итогам второго тура выборов в Национальное собрание «Новый народный фронт» получил 182 места из 577. Однако, несмотря на это, Макрон исключил возможность участия коалиции левых в формируемом правительстве, заявив, что в этом случае ему сразу же будет вынесен вотум недоверия.

Макрон затягивает с назначением правительства, поскольку он не хочет признавать свое поражение на досрочных парламентских выборах и победу левых и крайне левых. При этом левые считают, что это противоречит французской демократической традиции, противоречит французской конституции и так далее. Под этим предлогом они и инициировали подписание резолюции. Их инициатива звучит громко, но, конечно, им не удастся провести голосование за отставку Макрона в верхней и нижней палатах парламента. Для этого у них не хватит голосов. Поэтому подписание резолюции – это чистый пиар-ход крайне левых, по средствам которого президента хотят понудить назначить премьер-министра из их рядов. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Эксперт подчеркнул, что во французской конституции, в отличие от конституции США, не существует положений, которые предусматривают процедуру импичмент президента страны.

«Поэтому провести импичмент Макрона будет нереально», - сказал он.

Французский лидер «несколько заигрался с назначением нового премьер-министра», считает Федоров.

«Он проводит консультации с различными политическими силами с конца августа. При этом на пост премьера Макрон рассматривает самые разнообразные кандидатуры, вплоть до неизвестных широкой публике политиков. Но сейчас вопрос о новом премьере Франции все еще остается открытым, и это уже стало надоедать всему французскому политическому сообществу. Различные партии и политики требуют от Макрона определиться как можно скорее, ведь страна не может долго находиться без премьер-министра. Вопрос о составе нового кабинета министров сейчас тоже находится в подвешенном состоянии», - сказал эксперт.

Политолог при этом выразил мнение, что Макрон представит кандидатуру нового премьера до конца следующей недели.

«Крайне левые и крайне правые сейчас сталкиваются друг с другом, а «макроновский центр» в нижней палате сократился в количественном плане, поэтому Макрону будет очень тяжело представить такого кандидата, который бы всех устроил. Полагаю, выбор будет сделан в пользу кандидата технического порядка, который не аффилирован с какой-либо партией, который исполнял бы свои функции временно – до июля следующего года, когда, согласно конституции, Макрон сможет назначить досрочные парламентские выборы», - заключил Федоров.

Ранее телеканал LCI сообщил, что Макрон рассчитывает определиться с назначением нового премьер-министра в четверг, 5 сентября.