Зеленский внес на утверждение Верховной рады Сибигу на пост главы МИД

Президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной рады кандидатуру первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги на должность главы Министерства иностранных дел страны. Об этом стало известно в четверг, 5 сентября.

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— Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, — говорится в заявлении.

Проект был подан Зеленский и зарегистрирован 5 сентября, пишет РИА Новости.

5 сентября Верховная рада Украины приняла отставку Кулебы с должности министра иностранных дел.

В правительстве Украины начались существенные кадровые перестановки. Уже несколько министров подали свои заявления об отставке, а 4 сентября к ним присоединился и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Что изменилось в составе украинского правительства, кого еще могут снять с должности и значит ли это что-то для России, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой уже бывшего министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. В ходе заседания партии «Слуга народа» в Верховной раде поднимался вопрос об отставке Кулебы. Зеленский выразил мнение, что главе МИД не хватает инициативы для привлечения военной помощи со стороны зарубежных стран.