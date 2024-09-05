Зеленский озвучил требование к новым министрам

Владимир Зеленский заявил, что новые министры должны показать конкретные результаты в течение осени. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Ранее в кабмине Украине произошел ряд кадровых перестановок. В частности, на место главы МИД Дмитрия Кулебы был назначен Андрей Сибига, Алексей Кулеба стал вице-премьером — министром развития общин и территорий, а Николай Точицкий — главой Минкульта. Всего было утверждено девять новых министров.

«В течение осени каждый на своем месте должен добиться ощутимых результатов», — написал Зеленский.

Зеленский объяснил отставки министров

Он указал, что существуют десятки конкретных заданий, в том числе увеличение поставок оружия Украине от западных партнеров, противодействие российской пропаганде за рубежом, использование иностранных активов РФ для Киева, а также продвижение процесса переговоров с Евросоюзом по вступлению страны.

На этом фоне Зеленский подчеркнул, что от правительственных институций сегодня требуется максимально активная работа на всех уровнях.