Санду обратилась с предостережением к православной церкви

Президент Молдавии Майя Санду призвала священнослужителей не принимать участие в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов главы государства. Об этом она заявила в эфире телеканала PRO TV, комментируя поездку в Москву нескольких настоятелей Православной церкви Молдавии (ПЦМ), являющейся самоуправляемой частью Русской православной церкви.

"Призываю священнослужителей не участвовать в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, потому что такие действия наказываются согласно закону. Призываю их не вмешиваться в политику и позволить гражданам самостоятельно выбирать. Пусть они сосредоточатся на продвижении христианской морали и содействуют миру в нашем обществе. Это мой призыв, и я надеюсь, что его услышат, как можно больше священнослужителей", - сказала президент.

На прошлой неделе в Молдавии разразился скандал, после того как депутат поддерживающей Санду правящей Партии действия и солидарности Василий Шоймару осудил поездку настоятелей в Москву и сообщил, что власти уже осенью запретят ПЦМ по примеру Украины. Об этом он заявил после того, как журналисты и активисты правящей партии атаковали прилетевших из столицы России настоятелей в аэропорту Кишинева, обвиняя их в предательстве национальных интересов и сотрудничестве с оппозиционными политиками и российскими спецслужбами.

Давление на православную церковь

Хотя правящая партия поспешила заявить, что Шоймару выразил собственное мнение, его слова вызвали гневную реакцию со стороны бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона, экс-премьеров Василия Тарлева и Иона Кику и других видных политиков и общественных деятелей. Они обвинили власти в давлении на православную церковь республики с целью переподчинить ее соседней Румынии. По словам Додона, премьер Молдавии Дорин Речан пытается заставить священнослужителей перейти из Митрополии Молдавии в Бессарабскую митрополию, которая подчиняется Румынской православной церкви. Он подчеркнул, что как лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов продолжит поддерживать ПЦМ как единственную каноническую структуру на территории страны и возглавляющего ее митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира.

Санду раскритиковали за курс на разрыв с Россией

Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви, была основана в 1813 году и сегодня насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилась подчиняющаяся Румынской патриархии Бессарабская митрополия, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.

Бессарабская митрополия выступила с декларацией, в которой назвала Православную церковь Молдавии "оккупационной структурой", а ее служителей - "агентами российских спецслужб". Додон осудил атаки властей Румынии и православной церкви этой страны на Митрополию Молдавии, отметив, что это происходит при поддержке нынешних властей Молдавии.