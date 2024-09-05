Верховная рада Украины отправила в отставку Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Железняка, за решение проголосовали 240 парламентариев.

Напомним, что Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года. Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД подал заявление об отставке, однако в среду, 4 сентября, парламент его не рассмотрел. По сообщениям СМИ, после ухода с должности Кулеба займется укреплением отношений Киева с НАТО, а также может быть назначен послом Украины в Брюсселе.

Бербок прокомментировала отставку Кулебы

3 сентября Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Следом в отставку подали Кулеба, вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Украинский лидер объяснял, что осень 2024 года будет «крайне важной» для Киева, а потому институты страны необходимо «настроить» для достижения желаемых результатов.