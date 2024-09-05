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«Запад хотел от Путина капитуляции, а не объективности»

Президент России Владимир Путин стал самой могущественной и обсуждаемой фигурой в мире, пишет турецкое издание dikGAZETE. Газета подчеркивает, что Путин демонстрировал дружественный подход к Западу, но также делал объективные шаги, чтобы отражать западные угрозы. Однако на Западе хотели от Путина «не объективности, а подчинения».

Страны Балтии и Восточной Европы были отчуждены от России под влиянием ЕС и НАТО, а в Грузии и на Украине были предприняты попытки цветных революций, отмечает dikGAZETE. Издание отмечает, что даже во время украинского кризиса Путин держал двери диалога открытыми. Однако Запад ответил на это ордером Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России. На этой неделе Путин посетил Монголию, признающую юрисдикцию МУС, но проблем у него не возникло. Более того, Мексика, также признающая МУС, пригласила Путина на инаугурацию первой женщины-президента 1 октября. По версии dikGAZETE, политика разных государств по поддержке президента России означает бунт против западных стран.

В США обеспокоены волной отставок на Украине

Владимир Зеленский начал крупнейшую перестановку в своем правительстве с момента начала украинского кризиса - полномочия сложили сразу шесть министров и замглавы офиса Зеленского. Как пишет Politico, на Западе видят в этом причины для беспокойства.

Как отмечает издание, ведущие деятели оппозиции обвиняют Зеленского в том, что он все чаще назначает на госдолжности людей из узкого круга своих союзников. Военное положение предоставляет Зеленскому больше полномочий и позволяет не проводить выборы. Однако некоторые оппоненты говорят, что Зеленский «перегнул палку». По их мнению, волна отставок министров говорит о серьезном кризисе управления. Бывший украинский чиновник заявил Politico, что глава МИД Дмитрий Кулеба был отстранен из-за конфликтов с влиятельным главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Кулеба имел налаженные прямые контакты с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и многими другими. Канцелярия Зеленского «не могла оставить такой канал связи в руках человека, в котором они не до конца уверены».

«Самый смертоносный» удар по украинским силам

Российские силы поразили объект ВСУ в Полтаве, на котором готовили специалистов по радиоэлектронной борьбе. Портал Breitbart назвал это одним из самых смертоносных ударов. Украинские власти заявили, что после атаки ВСУ потеряли более 250 человек убитыми и ранеными.

Промежуток времени между ударом и объявлением воздушной тревоги был настолько коротким, что украинские силы не успели предпринять каких-либо мер, отмечает Breitbart. Владимир Зеленский отреагировал на новость об ударе, запросив у западных стран больше систем ПВО, подчеркивает издание. Британские СМИ сообщили, что удар был нанесен во время парада, когда военные находились на открытом пространстве, но украинские власти опровергают эти утверждения.

«НАТО готовится к большой войне - они сошли с ума?»

Норвежский публицист Пол Стейган обратил внимание на новости о подготовке НАТО к «большой войне». В статьях норвежских СМИ подчеркивается, что над столь масштабными планами альянс не работал около 38 лет.

Чарльз Костанца, командующий пятым корпусом армии США, заявил норвежским журналистам, что хорошая защита Северного региона имеет решающее значение для успеха НАТО. По мнению Стейгана, в альянсе «с довольной улыбкой планируют ядерную войну». Публицист считает, что Костанца намекал на выведение из строя российской базы в Калининграде. По словам Стейгана, «любой человек с уровнем IQ больше размера обуви» знает, что Россия ответила бы на такой шаг ядерным оружием. Автор статьи заявил, что политическое руководство Осло рискует превратит значительную часть Норвегии в ядерную пустыню.

Politico: российский газ доберется в ЕС через «Турецкий поток-2»

В конце августа Турция объявила о планах по строительству газопровода «Турецкий поток-2» (TurkStream 2). По словам министра энергетики страны, государственная компания BOTAŞ сможет экспортировать семь-восемь миллиардов кубометров природного газа под новым брендом «Турецкая смесь» через Болгарию в Центральную Европу.

Предполагается, что доля российского газа в этой смеси составит 40 процентов, но реальные объемы могут оказаться выше, пишет Politico. Издание отмечает, что «Газпром» и BOTAŞ прорабатывают детали создания газового хаба в Турции с начала 2023 года. По версии Politico, такое расширение сможет добавить четыре миллиарда кубометров «замаскированного российского газа» к топливу, которое уже транспортируется в Европу по существующей ветке TurkStream.