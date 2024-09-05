Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление в связи с отставкой украинского коллеги Дмитрия Кулебы, с которым тесно сотрудничала.

Отмечается, что на своей странице в соцсети X (Twitter, запрещена в России) министр с сожалением отреагировала на новости об отставке Кулебы, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

«Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами», – написала она.

Также Бербок выразила ему наилучшие пожелания, отметив, что надеется встретиться с Кулебой «когда на Украине вновь воцарятся мир и свобода».

Захарова прокомментировала отставку Кулебы словами «сучья обнажаются»

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала министров иностранных дел стран НАТО уйти в отставку из солидарности с главой МИД Украины.