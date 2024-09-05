Додон обратился к оппозиционерам

Бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал коллег по оппозиции не атаковать друг друга в ходе кампании по выборам президента, оказывая тем самым услугу общему противнику - действующей главе государства Майе Санду.

"Вызывает сожаление, что бывший президент Владимир Воронин, Партия коммунистов которого находится в оппозиционном блоке с социалистами, обрушился с критикой на нас и нашего кандидата Александра Стояногло. Мы не будем отвечать на его критику, так как обращались к другим кандидатам с призывом не атаковать друг друга, если мы находимся в оппозиции к власти. Любая политическая борьба между оппозицией поможет Санду. Давайте отложим дискуссии, проявим политическую зрелость, не позволим разбить наши ряды", - заявил Додон.

Он призвал коллег по оппозиции организовать наблюдение за избирательными участками за рубежом страны.

"Нужно фиксировать все нарушения со стороны правящей Партии действия и солидарности. На этом надо сосредоточиться, а не на атаках друг друга", - подчеркнул Додон.

Переговоры лидеров оппозиции о выдвижении единого кандидата в президенты против Санду не принесли успеха. Они сумели договориться только о поддержке оппонента Санду во втором туре.

Санду в конце прошлого года заявила, что будет баллотироваться на второй срок и инициировала проведение референдума о вступлении в ЕС в день выборов. Оппозиция обвинила ее в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание более десяти телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.