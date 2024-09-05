Зеленский приедет в Германию и попросит оружия

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября приедет в Германию для участия во встрече группы «Рамштайн» и попросит у союзников дать больше оружия Киеву. Об этом сообщает Der Spiegel.

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«Визит на базу Военно-воздушных сил США в Рамштайне, где также ожидается присутствие министра обороны [Германии] Бориса Писториуса, необычен. (...) До сих пор атмосфера в Рамштайне была скорее рабочей, но визит Зеленского, скорее всего, придаст мероприятию политический оттенок», — говорится в публикации.

В издании напомнили, что уже несколько дней в Германии с официальным визитом пребывает министр обороны Украины Рустем Умеров.

4 сентября Зеленский прибыл в Дублин и подписал с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. В рамках договора Дублин предоставит Киеву системы разминирования и обеспечит подготовку Вооруженных сил Украины.