СМИ назвали бенефициара кадровых перестановок на Украине

Отставки в украинском правительстве помогли главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку усилить свое влияние в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Ранее в отставку подали шесть украинских министров - глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Зеленский объяснил эти отставки тем, что осень 2024 года будет «крайне важной» для Киева. По его словам, государственные институты страны необходимо «настроить так, чтобы Украина достигла нужных результатов». Зеленский заявил, что хочет усилить некоторые направления в правительстве, и анонсировал изменения в своем офисе. Вскоре был уволен замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма.

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Украинские СМИ обратили внимание, что свой пост сохранил премьер Украины Денис Шмыгаль. Главным «выгодоприобретателем» от кадровых перестановок издания назвали Ермака, усилившего свое влияние на исполнительную власть. По данным украинских СМИ, Ермак добивался отставки Шмыгаля и назначения премьером его зама Юлии Свириденко, но против этого выступили в «Слуге народа».