$88.93+0.3298.07+0.26
Почта

Зоозащитники сообщили об убийстве «кита-шпиона» Хвалдимира

В конце августа кита по кличке Хвалдимир, прозванного «русским шпионом», нашли мертвым у побережья Норвегии. Глава общества охраны китообразных One Whale Регина Кросби Хауг заявила, что на теле Хвалдимира были многочисленные пулевые ранения, пишет газета The Guardian.

СМИ: «русский кит-шпион» был застрелен
© globallookpress.com

Тело Хвалдимира нашел морской биолог, основатель организации Marine Mind Себастьян Странд. Marine Mind отслеживала перемещения кита. Сообщалось, что Хвалдимира видели живым в полдень 31 августа, но уже в 14:30 стало известно о его смерти.

Странд заявил, что на теле Хвалдимира не было видимых травм, но Кросби Хауг с этим не согласилась. По ее словам, она видела тело кита 2 сентября и на нем было «множество пулевых ранений». Стрэнд подтвердил, что видел некие отметины, но добавил, что «пока рано говорить об их характере». Некоторые из отметин, по его мнению, были оставлены птицами.

У берегов Норвегии умер «российский кит-шпион» Хвалдимир

Организация Кросби Хауг обратилась в полицию с требованием расследовать гибель Хвалдимира. В заявлении организации утверждается, что наличие пулевых ран на его теле по фотографиям подтвердили несколько ветеринарных врачей, биологи и специалисты по баллистике. По версии One Whale, за гибелью кита стоят браконьеры.

Возраст Хвалдимира оценивается в 15-20 лет, что относительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет. Тело кита доставили в Норвежский институт ветеринарии для вскрытия. Выяснение причин его гибели может занять до трех недель.

Широкую известность в Норвегии Хвалдимир получил в 2019 году, когда его заметили в Финнмарке. К его телу была прикреплена камера GoPro и шлейка с надписью «Equipment St. Petersburg» (с англ. «Оборудование Санкт-Петербург»). После этого появились версии, что кит сбежал с российского военного объекта, где его готовили для шпионажа. Кит хорошо шел на контакт с людьми и был «почти ручным», отмечают зоозащитники.