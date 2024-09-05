СМИ: «русский кит-шпион» был застрелен

В конце августа кита по кличке Хвалдимир, прозванного «русским шпионом», нашли мертвым у побережья Норвегии. Глава общества охраны китообразных One Whale Регина Кросби Хауг заявила, что на теле Хвалдимира были многочисленные пулевые ранения, пишет газета The Guardian.

Тело Хвалдимира нашел морской биолог, основатель организации Marine Mind Себастьян Странд. Marine Mind отслеживала перемещения кита. Сообщалось, что Хвалдимира видели живым в полдень 31 августа, но уже в 14:30 стало известно о его смерти.

Странд заявил, что на теле Хвалдимира не было видимых травм, но Кросби Хауг с этим не согласилась. По ее словам, она видела тело кита 2 сентября и на нем было «множество пулевых ранений». Стрэнд подтвердил, что видел некие отметины, но добавил, что «пока рано говорить об их характере». Некоторые из отметин, по его мнению, были оставлены птицами.

У берегов Норвегии умер «российский кит-шпион» Хвалдимир

Организация Кросби Хауг обратилась в полицию с требованием расследовать гибель Хвалдимира. В заявлении организации утверждается, что наличие пулевых ран на его теле по фотографиям подтвердили несколько ветеринарных врачей, биологи и специалисты по баллистике. По версии One Whale, за гибелью кита стоят браконьеры.

Возраст Хвалдимира оценивается в 15-20 лет, что относительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет. Тело кита доставили в Норвежский институт ветеринарии для вскрытия. Выяснение причин его гибели может занять до трех недель.

Широкую известность в Норвегии Хвалдимир получил в 2019 году, когда его заметили в Финнмарке. К его телу была прикреплена камера GoPro и шлейка с надписью «Equipment St. Petersburg» (с англ. «Оборудование Санкт-Петербург»). После этого появились версии, что кит сбежал с российского военного объекта, где его готовили для шпионажа. Кит хорошо шел на контакт с людьми и был «почти ручным», отмечают зоозащитники.