Утверждены правила предстоящих дебатов Трампа и Харрис

Американская телекомпания ABC огласила итоговый вариант правил проведения дебатов кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Основным соперником Харрис является кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.

Местом проведения дебатов между ними, которые назначены на 10 сентября, станет Национальный конституционный центр в Филадельфии. Модераторами встречи кандидатов в президенты США станут ведущий и главный редактор программы «World News Tonight» Дэвид Мьюир и ведущая программы «Prime» на канале ABC News Live Линси Дэвис.

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Только модераторам будет позволено задавать вопросы Трампу и Харрис. Время ответа кандидатов будет ограничено двумя минутами, еще минуту дадут и «для последующих комментариев и разъяснений». При этом микрофоны будут отключаться на время выступления оппонента.

«Вступительных слов не будет, а заключительные выступления будут длиться по две минуты на каждого кандидата», - отмечает телекомпания.

Кандидатам в президенты выдадут бумагу, ручку и бутылку воды. Им будет запрещено использовать заранее подготовленные конспекты, а также как-либо взаимодействовать с представителями своих предвыборных штабов, в том числе и во время рекламных пауз.

Ранее Дональд Трамп заявил, что дебаты покажут по «самым грязным и нечестным» телеканалам страны — ABC и «фейк News» (вероятно имеется в виду Fox News).