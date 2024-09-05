Делегация Кувейта подарила 23-килограмовый портрет Путина Росконгрессу

Делегация Кувейта подарила Росконгрессу 23-килограмовый портрет президента России Владимира Путина. Как сообщает РЕН ТВ, необычное произведение искусства презентовали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Как рассказал представитель Rasis Company Наваф Альмутаири, портрет создавали вручную, без методов лазерной обработки. У мастеров ушло на это около полугода. У делегации были опасения по поводу перевозки изделия из-за большого веса, однако представители Кувейта совершили несколько перелетов и в итоге все прошло хорошо.

«Для нас было большой честью вручить этот портрет», — подчеркнул Альмутаири.

Напомним, что ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Мероприятие традиционно принял Девятый кампус Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в этом году является: «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Сегодня на пленарном заседании с масштабной речью выступит сам президент.