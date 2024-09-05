На Гаити ввели чрезвычайное положение

Руководство Гаити приняло решение ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны для борьбы с вооруженными бандами.

Соответствующее постановление опубликовано в официальной газете карибской республики Le Moniteur.

Отмечается, что мера будет действовать по меньшей мере один месяц.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка на Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения, банды контролируют более 80% территории столицы страны Порт-о-Пренса. 1 марта было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью. За последний год на Гаити, где преступные группировки контролируют большую часть столицы и других районов, в результате разгула бандитизма погибли около 8 тыс. человек.