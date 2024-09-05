Зеленский выразил недовольство работой Кулебы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой министра иностарнных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило издание «Общественное».

По данным источника, в ходе заседания партии «Слуга народа» в Верховной Раде поднимался вопрос об отставке Кулебы.

Зеленский выразил мнение, что главе МИД не хватает инициативы для привлечения военной помощи со стороны зарубежных стран, пишет Gazeta.ru.

Еще в апреле возникли слухи, что место Кулебы займет его заместитель Андрей Сибига, который ранее работал в офисе президента. Но давление со стороны Госдепа не позволило реализовать такие планы. То, что глава МИД теперь написал заявление об отставке, источник объяснил предвыборной гонкой в Соединенных Штатах, в ходе которой внимание американского истеблишмента сосредоточено на других темах. Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на источники.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об отставке Дмитрия Кулебы.

В России высказались о судьбе Кулебы после отставки

Глава МИД Украины подал заявление об отставке. Об этом 4 сентября сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.