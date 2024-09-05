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ABC утвердила окончательные правила дебатов Трампа и Харрис

Объявлены окончательные условия дебатов кандидатов в президенты США, сообщает ТАСС.

Дебаты кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис пройдут 10 сентября в городе Филадельфия. Встречу организует телекомпания ABC.

Вопросы Трампу и Харрис смогут задавать только модераторы встречи. Время ответа будет ограничено двумя минутами, микрофоны будут отключаться на время выступления оппонента.

СМИ: 81 французский депутат подписал предложение об отставке Макрона

81 депутат французской левого альянса «Новый народный фронт» подписал резолюцию об отстранении главы государства Эмманюэля Макрона от власти, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

Депутаты потребовали отставки президента в связи с его отказом назначить премьер-министра из победившей на выборах коалиции.

На внеочередных выборах в парламент 7 июля левый альянс получил 182 места из 577 в Национальном собрании. Второй пришла к финишу президентская коалиция «Вместе за республику», у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии «Республиканцы» получила 143 места.

В конце августа Макрон отклонил предложение «Нового народного фронта» назначить на пост главы кабмина экономиста Люси Касте.

Захарова: Британия стравливает постсоветское пространство ради выгоды

Великобритания стравливает все постсоветское пространство ради собственной выгоды и чтобы «удержаться на плаву», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Так она отреагировала на недавние высказывания бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Экс-глава правительства Великобритании в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили ему от имени известного французского экономиста и политика Жака Аттали, угрожал Крыму и призвал помочь Украине «снести» Керченский мост. Джонсон также заявил, что Украине нужна массовая мобилизация.

Поспредство РФ: Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу для огня в Газе

Власти Израиля используют переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа в качестве дымовой завесы для продолжения боевых действий в анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, с каждым днем израильской операции в секторе Газа шансов выжить у пленных все меньше. Совет Безопасности един в понимании того, что освобождение оставшихся израильтян и иностранцев военным путем невозможно, и переговорам нет альтернативы.

Дипломат отметил, что по-прежнему нет никаких признаков того, что израильские власти готовы изменить свой курс.

В Киевской и Кировоградской областях Украины произошли взрывы

В Киевской и Кировоградской областях прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТСН.

В Киевской области взрывы раздавались в районе Борисполя.

В двух областях, а также в Киеве и нескольких других регионах страны была объявлена воздушная тревога.