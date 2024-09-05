Трамп назвал границу США худшей в мире

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат на должность главы Белого дома довела ситуацию с нелегальной миграцией на южной границе страны до худшего в мире состояния, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-лидера США, кандидата в президенты Дональда Трампа.

Он указал, что Харрис была ответственной за границу в администрации президента США Джо Байдена.

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«И теперь у нас худшая граница не только в истории США, но всего мира. Никогда ни одна страна не позволяла 21 млн человек проникнуть через границу за три года», — сказал политик во время встречи с избирателями в Гаррисберге.

Трамп также указал, что многие из нелегалов раньше находились в тюрьмах и психиатрических больницах, среди них есть убийцы, наркоторговцы и террористы. Экс-президент пообещал устроить «крупнейшую в истории депортацию нелегальных мигрантов».

Харрис ранее заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться прохождения в Конгрессе проекта закона об ужесточении мер на американской границе.