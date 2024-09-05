Экс-разведчик США Риттер прекратил сотрудничество с российскими СМИ

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik. Об этом он заявил в соцсети X.

Он объяснил, что принял такое решение из-за новых санкций США против российских СМИ. Риттер отметил, что такие меры сделали невозможным продолжение его работы в качестве внешнего автора. Экс-разведчик поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет.

Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.