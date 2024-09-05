КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР второй день подряд запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Республики Корея. Об этом информировало агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

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Народная республика снова начала запускать шары в районе 09:00 по местному времени (03:00 мск). Военные рекомендовали не приближаться к упавшим объектам и сообщать о них властям.

Накануне вечером КНДР запустила порядка 420 шаров с мусором. Около 20 воздушных шаров обнаружили в Сеуле и его окрестностях.

До этого аналогичная акция состоялась 10 августа. С территории КНДР подобные шары запускаются с конца мая в ответ на заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. В июле один из шаров упал на территории правительственного комплекса, где расположена администрация президента Республики Корея.

Сотрудник Министерства объединения Республики Корея накануне заявил агентству Рёнхап, что южнокорейские "общественные организации, вероятно, отравляли листовки" без огласки в КНДР.