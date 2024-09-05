СМИ: 81 французский депутат подписал предложение об отставке Макрона

81 депутат французской левого альянса "Новый народный фронт" подписал резолюцию об отстранении президента страны Эмманюэля Макрона от власти. Об этом 4 сентября сообщила французская радиостанция Franceinfo.

Представители "Нового народного фронта" потребовали отставки Макрона в связи с его отказом назначить премьер-министра из победившей на выборах коалиции. "Отказ Макрона не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского союза, где задача формирования правительства возлагается на победившую партию", - подчеркивают депутаты.

На внеочередных выборах в парламент Франции, которые завершились 7 июля, левый альянс "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами. 26 августа Макрон отклонил предложение "Нового народного фронта" назначить на пост главы кабмина экономиста Люси Касте.