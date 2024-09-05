СМИ: Кулебу не отправили в отставку в апреле из-за возражений Госдепа

Судьба Дмитрия Кулебы, который занимал пост министра иностранных дел Украины, была решена в апреле, но тогда отставки не произошло из-за возражений со стороны Госдепартамента США, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.

Издание ссылается на источники, близкие к Владимиру Зеленскому. Весной появились слухи, что место Кулебы займет его заместитель Андрей Сибига, который в прошлом работал в офисе президента Украины. Однако давление со стороны американского внешнеполитического ведомства не позволило реализовать планы Киева.

Собеседник считает, что сейчас Кулеба подал заявление об отставке на фоне того, что в США идет предвыборная гонка, в ходе которой внимание американского истеблишмента сосредоточено на совершенно иных темах. При этом на перестановках в украинском правительстве отразилась и позиция Вашингтона. Именно США стояли за увольнением Ростислава Шурмы с должности заместителя руководителя офиса президента Украины. Его должен сменить уходящий глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он тоже написал заявление об отставке.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не дает Киеву советов по поводу кадровых перестановок в правительстве.