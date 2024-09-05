США готовы помочь Египту в обеспечении безопасности границы с Газой
Американские власти готовы оказать Египту помощь с обеспечением безопасности на участке границы с сектором Газа в случае реализации сделки по урегулированию в анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
По его словам, уже проведены «серьезные обсуждения с Египтом», который хочет «чтобы эта граница была безопасной».
«Очевидно, что Соединенные Штаты могут оказать поддержку Египту, как мы оказываем поддержку другим партнерам. За последние четыре-пять месяцев мы проделали здесь большую работу, в частности, по этому вопросу», — заявил чиновник.
Также отмечается, что Израиль подчеркивает важность обеспечения безопасности участка египетской границы.
«Мы считаем, что выработали договоренности в отношении КПП Рафах для первого этапа сделки, что позволит эффективно использовать этот КПП для целей сделки», — подчеркнул представитель американской администрации.