Трамп пообещал спасти TikTok для американцев в случае победы на выборах

Экс-глава США пообещал в случае своей победы на выборах президента не запрещать в стране TikTok, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

«Обращаюсь ко всем тем, кто хочет спасти TikTok в Америке. Голосуйте за Трампа. Я стал большой звездой в TikTok, - сказал он. - Мы ничего не сделаем с TikTok, а наши оппоненты намерены закрыть эту платформу. Если вы любите TikTok, то голосуйте за Трампа. Если же вам безразличен TikTok, а также безопасность и процветание [США], то вы можете голосовать за марксистов, которые разрушат нашу страну», - заявил Трамп.

В июне в TikTok появился аккаунт Трампа. Сегодня на него подписаны 10,8 млн человек.

В апреле действующий американский президент Джо Байден утвердил пакет законов, который включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. Китайская компания ByteDance подала на американское правительство в суд с требованием отменить данное решение.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok на территории США.