Шольц согласился с тем, что правящая в ФРГ коалиция похожа на "группу детей"

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с гражданами в том, что правящая в ФРГ коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП) похожа на "группу детей".

Во время общения канцлера с гражданами в Берлине один из присутствовавших хотел знать, как Шольц объясняет разногласия и болтливость в правительстве. "Это похоже на небольшую группу детей: один говорит одно, другой говорит другое, и все передается внешнему миру", - сказал воспитатель, работающий в евангелической школе в Берлине. "Правда в том, что вы правы", - ответил канцлер.

Другими словами, как обращает внимание газета Bild, канцлер признает, что его собственное правительство, которое должно вывести Германию из худшего экономического кризиса за последние десятилетия и взять под контроль миграционный кризис, ведет себя как дети, которые постоянно спорят и даже не могут держать это при себе.

Затем Шольц спросил воспитателя, "какой универсальный рецепт у него есть". Совет главе правительства Германии был следующим: сначала решить проблемы внутри коалиции - и только после этого предавать их огласке. Канцлер сказал, что у него "три закрытые комнаты, где никто не слышит, что говорят люди". В то же время Шольц опроверг один из комментариев о том, что у него постоянно возникают разногласия с министром финансов Кристианом Линднером (СвДП). "Пока такое случалось редко", - резюмировал Шольц.

Порядка 60-70% недовольны работой правящей в ФРГ коалиции. В общей сложности рейтинг трех партий колеблется на уровне 30-32%. Резкой критике, в частности, подверглись недавние переговоры коалиции по проекту федерального бюджета на 2025 год.

16 августа лидеры партий, входящих в правящую в ФРГ коалицию, после длительных и сложных переговоров пришли к компромиссу относительно федерального бюджета на 2025 год. В начале июля канцлер, главы Минэкономики и Минфина уже объявили о соглашении по бюджету на следующий год. Однако Линднер уже тогда выразил сомнения по поводу нескольких проектов и поручил изучить их с конституционной и экономической точки зрения. В целом бюджет на 2025 год составит более €480 млрд, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году.