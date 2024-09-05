Антироссийская тема приносит демократам в США голоса

Немецкий политический блогер Томас Рёпер считает, что нападки администрации президента США Джо Байдена на RT связаны с тем, что антироссийская тема приносит голоса их внутренней политике.

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«В действительности я вижу, демократы считают, что их внутренней политике антироссийская тема приносит голоса. Это значит, что они должны кого-то обвинить. Кто остаётся? Они должны выдумать кого-то. И RT — очевидный выбор», — сказал Рёпер RT.

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде предположила, что санкции США против RT, скорее всего, говорят о том, что американские демократы чувствуют, что могут проиграть на предстоящих выборах.

4 сентября Соединённые Штаты ввели санкции против RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, меры вводятся в том числе в отношении РИА Новости, Sputnik и Ruptly.

В Госдепе также сообщили, что медиагруппу «Россия сегодня» и её дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в Соединённых Штатах Америки.