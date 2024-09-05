ХАМАС: движению не нужны новые предложения по Газе, нужно надавить на Нетаньяху

Движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы он выполнил то, что было согласовано.

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Об этом пишет РИА Новости.

«Нам не нужны новые предложения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент нужно оказать давление на Нетаньяху и его правительство и обязать их выполнить то, что было согласовано.

Ранее движение ХАМАС заявило, что сохранение Нетаньяху своего поста сделает неопределённой судьбу ещё 101 заложника в секторе Газа.