ХАМАС: движению не нужны новые предложения по Газе, нужно надавить на Нетаньяху
Движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы он выполнил то, что было согласовано.
Об этом пишет РИА Новости.
«Нам не нужны новые предложения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент нужно оказать давление на Нетаньяху и его правительство и обязать их выполнить то, что было согласовано.
Ранее движение ХАМАС заявило, что сохранение Нетаньяху своего поста сделает неопределённой судьбу ещё 101 заложника в секторе Газа.