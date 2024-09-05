В США согласовали на 90% новый план по Газе

Новый план американских властей по прекращению огня в секторе Газа согласован на 90%, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

Документ состоит из 18 пунктов, 14 из которых закончены и идентичны предыдущим предложениям по сделке. В одном параграфе есть техническая поправка, а еще три связаны с обменом заключенными и заложниками. Согласование выполнено, в том числе на условиях, которые выдвинуло «ХАМАС» в своем предложении о гуманитарных выгодах.

По словам американского чиновника, сделка состоит из трех основных компонентов. Первый — гуманитарный, это выгоды для жителей Газы. Второй — обмен заложников на палестинских заключенных. Третья часть — договоренности о прекращении огня, включающие некоторую передислокацию израильских сил. Представитель американской администрации выразил уверенность, что реализация предложенного США плана «приведет к полному прекращению войны» в секторе Газа.

В ночь на 2 сентября сообщалось, что американский лидер Джо Байден в ближайшие дни намерен представить окончательный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. По предварительным данным, у Израиля и ХАМАС будет неделя на то, чтобы дать ответ на новое предложение президента США.