В Белом доме сообщили об угрозах ХАМАС

Радикальная палестинская группировка ХАМАС угрожает казнить заложников. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Ранее ХАМАС опубликовал кадры с еще живыми заложниками, тела которых были обнаружены израильскими военными в Рафахе. На кадрах шесть человек, среди которых россиянин Александр Лобанов, по очереди называют свои имена. Группировка также пообещала, что скоро будут обнародованы ролики с их последними словами.

Израиль, комментируя казнь заложников ХАМАС, заявил о нежелании группировки прекращения огня в секторе Газа. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, с декабря 2023 года ХАМАС отказывается вести переговоры по существу.