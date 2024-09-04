Харрис и Трамп прокомментировали стрельбу в американской школе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис прокомментировала стрельбу в школе в штате Джорджия, которую устроил подросток. Ее слова приводит «РБК».

Харрис осудила произошедшее, назвав случившееся «трагедией».

«Мы должны положить конец этой эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в нашей стране раз и навсегда. Знаете, так быть не должно», — сказала она.

Ее оппонент на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп назвал стрелка «ненормальным монстром».

«Наши сердца с жертвами и близкими тех, кто пострадал в результате трагического события в Уиндере, штат Джорджия», — добавил он.

Напомним, что инцидент со стрельбой в школе в штате Джорджия произошел 4 сентября утром. В результате произошедшего погибло четыре человека, еще около 30 пострадали.