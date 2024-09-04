США прокомментировали перестановки в правительстве Украины

Белый дом утверждает, что Вашингтон не дает киевским властям советов по поводу кадровых перестановок в правительстве. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Нет, мы не даем советов о том, как управлять их демократией. Это решает президент [Украины Владимир] Зеленский. Это решает украинский народ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кирби добавил, что кадровые изменения в Киеве не повлияют на отношения США с Украиной.

"Это не изменит того, как мы взаимодействуем с Украиной. И это точно не изменит поддержку, которую мы продолжим им оказывать", - отметил чиновник.

4 сентября глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Оно, по словам спикера парламента, должно быть рассмотрено на одном из его ближайших заседаний.

Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламентарии не стали рассматривать вопрос об отставке главы МИД, поскольку для принятия такого решения не набралось достаточного количества голосов. При этом неизвестно, когда в следующий раз парламентарии попытаются согласовать отставку Кулебы, который возглавляет МИД с марта 2020 года.

3 сентября заявления об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Кроме того, Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя главы своего офиса.