Названа причина приостановки российских соцвыплат в Абхазии

Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии из-за ряда невыполненных Сухумом обязательств. Об этом заявил глава МИД республики Сергей Шамба, передает РБК.

Чтобы финансовая помощь республике возобновилась, Абхазия должна ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

При этом, по информации издания, Москва готовится пойти еще на несколько шагов. В частности, осенью и зимой Россия будет поставлять Абхазии электроэнергию на коммерческой основе. Кроме того, члены Госдумы и Совета Федерации минимизируют контакты с абхазскими депутатами.

Еще одним пунктом, пишет РБК, стало требование Москвы передать информацию о депутатах абхазского парламента и лидерах оппозиции с российским гражданством, которые действуют «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений».

4 сентября Шамба сообщил, что Россия приостановила социальные выплаты врачам и учителям Абхазии. Он возложил ответственность за ситуацию на власти республики и призвал вновь наладить отношения с Россией. «Очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников. Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале», — отметил Шамба. Он также привел в пример период, когда «было признание Абхазии и какое в российском обществе было отношение». Сегодня всего этого нет, сказал дипломат. «Все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять ситуацию», — добавил глава МИД.