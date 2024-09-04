В США отреагировали на сообщения о высылке генконсула КНР

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что информация о том, что Вашингтон выслал генерального консула Китая в Нью-Йорке Хуана Пина является недостоверной. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пин был выслан из США. Эта информация появилась после того, как Минюст страны обвинил экс-чиновницу Линду Сунь в том, что она работала как незарегистрированный иностранный агент КНР. Однако Миллер заявил, что дипломат не был выслан, а был заменен из-за окончания командировки.

«Генеральный консул не был выслан. Как мы понимаем, в августе у генконсула подошел к концу срок плановой командировки и, таким образом, он был заменен на своей должности, но не выслан», — заявил он.

Ранее российского посла вызвали в МИД Ирана.