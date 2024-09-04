Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает результаты парламентских выборов, которые состоятся в конце октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Имеди».

По словам грузинского премьера, Зурабишвили назовет эти выборы нелегитимными. При этом Кобахидзе уверен, что таким решением президент выполнит заказ оппозиционных партий Грузий.

«Это гарантированный сценарий. Я прямо сейчас могу заверить, что она такое скажет», — заявил он.

Премьер Грузии заявил о нелегитимности президента страны

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузии необходимо «не дойти до состояния Украины».