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Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает результаты парламентских выборов, которые состоятся в конце октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Имеди».

Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов
© РИА Новости

По словам грузинского премьера, Зурабишвили назовет эти выборы нелегитимными. При этом Кобахидзе уверен, что таким решением президент выполнит заказ оппозиционных партий Грузий.

«Это гарантированный сценарий. Я прямо сейчас могу заверить, что она такое скажет», — заявил он.

Премьер Грузии заявил о нелегитимности президента страны

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузии необходимо «не дойти до состояния Украины».