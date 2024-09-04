Госдеп опроверг информацию о высылке генконсула КНР в Нью-Йорке

Сообщения о том, что генконсул КНР в Нью-Йорке Хуан Пин был выслан из США, не соответствуют действительности, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, китайский дипломат уехал из США в связи с окончанием командировки.

В августе у генконсула подошел к концу срок плановой командировки и, таким образом, он был заменен на своей должности, но не выслан, — сказал Миллер.

Ранее CNN сообщал, что Хуан Пин был выслан после того, как Минюст США предъявил бывшей чиновнице Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента китайского правительства. Телеканал, в частности, цитировал мэра Нью-Йорка Кэти Хокул, у которой Сунь ранее работала помощницей.

3 сентября прокуратура США предъявила Сунь обвинения в шпионаже в пользу Пекина. Ее муж Крис Ху обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в неправомерном использовании средств идентификации. Супруги вину не признают.

Федеральные прокуроры в Бруклине заявили, что, работая в правительстве штата, Сунь блокировала встречи представителей правительства Тайваня с чиновниками и пыталась организовать визит высокопоставленного чиновника штата Нью-Йорк в Китай. В обмен на это представители китайского правительства «организовали миллионы долларов» в транзакциях для Ху, который вел бизнес в Китае.